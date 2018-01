Fabrizio Frizzi e la sua confessione choc: “Vedo la mia vita assottigliarsi, non sono ancora del tutto guarito”

Fabrizio Frizzi sta per festeggiare il prossimo 5 febbraio un traguardo importantissimo il raggiungimento dei 60 anni di età.

Recentemente il famoso conduttore è stato colpito da un’ischemia mentre stava registrando L’Eredità. Era il 23 ottobre scorso quando il conduttore fu prima soccorso, poi ricoverato d’urgenza.

In poche settimane, Fabrizio Frizzi è tornato a lavorare ma lui ha voluto chiarire, a distanza di qualche mese, le sue reali condizioni di salute.

Fabrizio Frizzi ha confessato che l’ischemia gli ha cambiato la vita: “Fino a prima della malattia guardavo ai 60 anni come una meta ideale, in cui si diventa maturi per fare le scelte giuste, anche sentendoti sempre fresco e giovane. Ma dopo il fattaccio la mia visuale è cambiata leggermente: in questa età si imbocca un imbuto che restringe il futuro, vedo la vita assottigliarsi. Così si fanno valutazioni decisive nel vivere i rapporti importanti, senza più perdere del tempo, privilegiando le cose importanti”.

Poi ha confessato che: “Sembra che ad ogni puntata metto il turbo. La malattia è diventata per me un valore aggiunto al mio lavoro, ora mi sento più partecipe con il pubblico e rischio a scherzare con loro meglio di prima”.