“Non è l’Arena”, malore in diretta per Massimo Giletti, portato via in ambulanza

Malore in diretta per Massimo Giletti. Il conduttore di “Non è l’arena” si è visto costretto ad interrompere la trasmissione all’improvviso a causa di problemi di salute.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22.00. Al rientro dalla pubblicità, mentre si accingeva a cominciare un nuovo blocco del talk show, il presentatore di La 7 ha chiesto allo staff presente in studio di avere uno sgabello. “Oggi non mi sento al massimo”, ha spiegato. Poi, una volta seduto, ha provato ad andare avanti con la conduzione. Senza successo: dopo pochi secondi ha comunicato di non riuscire a proseguire ed ha mandato in onda una parte del programma registrata in precedenza.

La produzione ha poi fatto sapere tramite i profili social che la ragione del malore è da ricondurre da una forte influenza. Giletti – secondo quanto riportato dal Corriere – sarebbe stato portato vita in ambulanza.