Violenta rapina in una villa mentre c’era una festa, i  cinque rapinatori pestano un uomo, una donna per lo spavento, muore d’infarto

Una banda di malviventi armati di spranghe e di pistole ha fatto irruzione in una villa e preso in ostaggio il proprietario che si trovava in giardino per procurarsi la legna.

All’interno della villa c’erano otto persone, presenti nell’abitazione per una festa.

I banditi, che secondo le testimonianze dei presenti erano cinque, hanno aggredito un uomo di 60 anni, colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Durante i momenti concitati della rapina il proprietario di casa è svenuto mentre una donna presente alla festa è stata colpita da infarto.

I malviventi, vista la situazione, sono scappati.

La donna, subito dopo il trasporto in ospedale, è morta. Anche il proprietario della villa è ricoverato presso un plesso ospedaliero della zona.

La rapina è avvenuto in un piccolo paesino in provincia di Benevento.