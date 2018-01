Parcheggiatore spara in strada, 3 feriti nella fuga: panico tra la gente

Momenti di panico tra i passanti, nel pomeriggio di ieri, nella zona a ridosso di Piazza Cavour, dove era stata segnalata una persona armata che sparava in strada. La segnalazione, giunta al 113, ha consentito alla sala operativa della Questura di far convergere sul posto il personale della sezione «Volanti» dell’Ufficio Prevenzione Generale. Prontamente giunti in Piazzetta Gagliardi gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver chiuso lo sportello di un’autovettura parcheggiata, tentava di dileguarsi a piedi.

L’uomo è stato subito bloccato ed identificato come un parcheggiatore abusivo del luogo, C.C. di 58anni. Nel corso degli accertamenti, è giunto sul posto anche un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania, che ha ispezionato l’interno dell’autovettura del 58enne. Nascosta sotto il tappetino anteriore destro era occultata una perfetta replica di una arma Beretta calibro 9 a cui era stato tagliato il tappo rosso, una pistola Bruni modello 84, corredata di caricatore. Nel perlustrare la zona, inoltre, sul manto stradale, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestravano 5 bossoli esplosi.

Alcuni passanti hanno informato i poliziotti che tre giovani del quartiere erano rimasti feriti, tanto da richiedere l’intervento del personale del 118. Dopo alcune verifiche gli agenti hanno accertato che il 58enne, dopo aver insultato i tre giovani, non ha esitato a minacciare di morte il figlio, sparandogli contro mentre era in compagnia di una cugina ed un’amica. I tre giovani, fortemente impauriti, nel fuggire sono caduti in malo modo a terra, procurandosi così delle contusioni, guaribili in 7 giorni. Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà il 58enne perché responsabile dei reati di minacce aggravate, lesioni e porto di armi o oggetti atti ad offendere.