Bari Tir si ribalta, momenti di terrore sulla strada

Oggi nelle prime ore della mattina si è verificato un incidente stradale che ha destato molta preoccupazione in chi ha assistito alla scena.

Sulla provinciale 231 si è ribaltato un tir finendo su un fianco.

Per fortuna l’incidente non ha provocato danni gravissimi, infatti solo il conducente del tir ha riportato ferite ma il suo stato non desta preoccupazione.

Sono tempestivamente arrivati i soccorsi sia per il conducente del tir che è stato medicato sia per il mezzo che è stato rimesso in posizione.

I traffico ha subito un po’ di rallentamenti ma ora la circolazione è ripresa normalmente.