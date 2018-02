Tragico incidente stradale camion travolge pedoni: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale la cui dinamica è ancora oggetto di indagine in provincia di Varese ed esattamente a Malnate a poco meno di una decina di chilometri dal capoluogo di provincia lombardo, lungo la Statale 342 Briantea.

Oggi pomeriggio due persone sono state investita ad un camion, per una non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo; l’altra invece è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosse a Varese, dove è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Varese. Secondo quanto si appreso la persona morta è stata travolta ed è rimasta schiacciata sotto il mezzo pesante.

Rilevanti le ripercussioni sul traffico veicolare: sul posto vigili del fuoco e personale dell’Anas insieme alla Polstrada per ripristinare la circolazione, bloccata lungo la Briantea dalle 14.30. Dopo le 17 il normale percorso è stato ripristinato. L’incidente, fa sapere con una nota l’Anas, è avvenuto in corrispondenza del chilometro 77,7, per cause in corso di accertamento. Il traffico era stato deviato temporaneamente sulla viabilità comunale limitrofa.