Sara Mutti, maestra elementare, morta a 39 anni: si è sentita male a scuola, ma in ospedale l’avevamo dimessa

Una maestra di scuola elementare di 39 anni, Sara Mutti, è morta il giorno dopo aver accusato un malore in classe.

Loading...

La donna, mamma di un bambino di un anno, era stata trasportata all’ospedale di Desenzano del Garda e dimessa il giorno stesso. Ieri si è sentita nuovamente male ed è morta una volta arrivata alla Clinica città di Brescia.

Il primo malore, avvertito lunedì, era stato avvertito in classe davanti ai suoi bimbi che erano rimasti sotto choc. Ricoverata in codice giallo è stata lasciata andare a casa. Sembrava tutto risolto e la donna sembrava stare meglio. Il giorno dopo il secondo, fatale, malore.

Le cause del decesso non sono ancora chiare e per questo motivo non è stata fissata la data dei funerali. I medici voglio accertare cosa sia successo a Sara.