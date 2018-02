Schianto frontale contro un camion, Giorgio muore a 29 anni

Si è spento attorno alle 22 di ieri sera Giorgio Balasso. Aveva appena 29 anni. La morte del giovane è sopraggiunta poche ore dopo il gravissimo incidente in cui è rimasto coinvolto, verso le 16.30 di ieri a Loreo, sulla via del Mare, la Provinciale 45, qualche metro prima della doppia intersezione con via Retinella e via Veneto, la Provinciale 34 che porta a Ca’ Negra, a non molta distanza dal ponte. Il 29enne era a bordo della Punto nera che si è scontrata frontalmente con un autocarro che sopraggiungeva sulla corsia opposta.

Fin dai primi istanti era emersa tutta la gravità delle condizioni del giovane, così come dell’amico, il 30enne F.M., che era al volante della Punto. Ferito anche il conducente del Ducato, ma per lui la prognosi è stata di un mese. Il 30enne, invece, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale di Rovigo. Per Balasso, nonostante gli sforzi dei medici, la gravità delle lesioni riportate ha portato al decesso. Il pm di turno Fabrizio Suriano ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente.