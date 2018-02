Addio a Capitan, il cane che per 10 anni ha vegliato sulla tomba del padrone

Per dieci anni è rimasto a vegliare la tomba del suo “amico umano”, poi Capitan, un incrocio di pastore tedesco, è stato trovato senza vita dove era sepolto Miguel Guzman, il suo padrone morto nel 2006.

“Sembrava che stesse aspettando il giorno in cui finalmente si sarebbero riuniti”, hanno raccontato a un giornale locale gli operatori del cimitero argentino a Villa Carlos Paz, città nella provincia di Còrdoba. Capitan era diventato una presenza fissa nel camposanto, tutti ormai lo conoscevano bene e gli portavano anche del cibo. “Gli mancava solo la parola, era dolcissimo”, ha detto il custode.

Nel 2005, Miguel Guzman regalò Capitan a figlio Damien, allora 13enne. L’anno però Guzman morì. Capitan fuggì e per lungo tempo non si ebbero notizie di lui, finché non fu ritrovato l’anno successivo nel cimitero, accanto alla tomba di Guzman. “Dormiva sempre sulla tomba del suo padrone, anche se negli ultimi tempi non riusciva a salirci, aveva un equilibrio incerto, ed era molto debole”, ha raccontato una operatrice che lavora al cimitero. Ora Capitan potrebbe essere sepolto proprio accanto al suo Miguel.