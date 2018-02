La dottoressa rifiuta di visitarla perchè è arrivata in ritardo, bimba di 5 anni muore la sera stessa

La dottoressa la rimanda a casa perchè è arrivata tardi all’appuntamento, una bimba di cinque anni muore poco dopo. E’ successo nel sud del Galles, dove la piccola Ellie-May Clark, accompagnata dalla mamma, è arrivata cinque minuti dopo l’appuntamento d’urgenza e la dottoressa Joanne Rowe si è rifiutata di visitarla.

La bimba aveva difficoltà a camminare, ma il medico aveva per politica di non accettare persone in ritardo di più di 10 minuti e per questo l’ha rimandata a casa. La stessa sera la piccola ha cominciato a tossire e a diventare cianotica e la mamma ha chiamato un’ambulanza: troppo tardi, Ellie-May è morta appena arrivata al Royal Gwent Hospital. Ora per la dottoressa si sono aperte le porte del tribunale dove sta affrontando il processo: secondo l’accusa non avrebbe nemmeno controllato la cartella clinica della piccola paziente prima di rimandarla a casa.