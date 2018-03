Morte choc di Astori, capitano della Fiorentina, rinviata Avellino – Bari

Tragedia in casa Fiorentina: è morto il capitano Davide Astori. Il 31enne difensore è stato trovato senza vita nell’albergo Là di Moret a Udine dove si trovava per giocare questo pomeriggio alle 15. Partita rinviata in segno di lutto. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, ma il club viola non conferma.

LA NOTA DELLA FIORENTINA

“La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso Davide Astori, colto da un malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”.

Il calcio italiano in lutto per la morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, si ferma rinviando le partite di Serie A e le tre della B in programma tra oggi e domani.

Non si giocheranno pertanto Avellino-Bari in programma alle 15 al Partenio-Lombardi, Carpi Venezia (17.30) e Foggia-Empoli Monday Night conclusivo del turno. Con sole cinque partite giocate ieri (altre tre rinviate per neve) la 29^ giornata è monca.