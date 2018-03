In un mondo che corre veloce, in cui tutti noi siamo risucchiati nel vortice di una vita frenetica è diventato davvero importante massimizzare il proprio tempo.

Oggi siamo costretti a fare la spesa on-line, assumere una baby-sitter o una colf per avere una mano nella gestione dei bambini e della casa. La domanda che ogni giorno ci facciamo è: quanto vale il nostro tempo? Che rapporto c’è tra il tempo che impieghiamo per i doveri e quello che impieghiamo per le cose che vorremmo davvero fare, come stare di più con mio figlio o coltivare i nostri hobby?

E’ in quest’ottica che è nato il nostro servizio di RISTRUTTURAZIONE SENZA PENSIERI.

Il cliente medio non ha più tempo da perdere: non ha il tempo di seguire tutto l’iter che si nasconde dietro una RISTRUTTURAZIONE.

Il cliente è consapevole, ormai, che il fai-da-te non è più la soluzione più economica, per questione di tempo e costi.

Se a prima vista sicuramente la ristrutturazione “fai-da-te” può sembrare la soluzione ottimale per le sue tasche, in realtà a conti fatti certamente non è così. Egli mette sulla bilancia il tempo speso per:

– risolvere da sé tutta la parte burocratica legata ad autorizzazione e permessi;

– pensare a quali sono le soluzioni ottimali per gestire gli spazi;

– scegliere gli artigiani;

– scegliere i materiali;

– seguire i lavori.

Mette inoltre sulla bilancia il costo dovuto a:

– possibili errori nella scelta degli artigiani (spesso non veri professionisti);

– errori di scelta dei materiali (inadatti per quel tipo di necessità e ambiente);

– errori dovuti alla inesperienza nel gestire maestranze con competenze diverse le une dalle altre.

In ultimo, considera il rischio dovuto alla mancanza di garanzie, assistenza post-lavori e certificati di corretta esecuzione dell’opera.

Ma, chi di noi con l’intento di risparmiare, non ha mai fatto da sé una cosa che in realtà doveva essere svolta da un professionista e poi si è pentito amaramente?

Il Gruppo Menichini di Roma ha studiato un’apposita offerta. Il gruppo ti segue dal progetto fino alla consegna delle chiavi! E se ristrutturi l’intera casa in omaggio per il cliente c’è l’impianto di climatizzazione!

RILASSATEVI, CI PENSA IL GRUPPO MENICHINI DI ROMA.