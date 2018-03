Prende a sprangate la sorella dopo una lite: ricoverata, è gravissima

Una lite familiare andata troppo oltre e finita in tragedia, dove un uomo di 56 anni ha preso a sprangate la sorella, ferendola gravemente.

L’uomo, dopo l’ennesima lite in casa con la sorella maggiore, di 58 anni, ha usato una spranga per aggredirla, poi ha lui stesso chiamato i carabinieri. La donna è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in condizioni gravissime.

L’uomo, un agricoltore, si trova in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di San Benedetto del Tronto. È accusato di tentato omicidio dalla Procura della Repubblica di Fermo competente per territorio. L’aggressione è avvenuta in una casa di campagna in contrada San Michele a Cupramarittima. La donna, operaia di una ditta di pulizie, è stata colpita ripetutamente e con violenza alla testa dal fratello con una spranga e ha perso molto sangue prima di essere soccorsa e trasferita in eliambulanza ad Ancona, dove i medici si sono riservati la prognosi. Era andata a casa del fratello per far visita all’anziano padre. Non chiari i motivi della furibonda lite tra i due, anche se, stando a quanto trapelato, si tratterebbe di dissidi legati ad una eredità. Dopo aver colpito la sorella l’uomo ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri.