Un ragazza di 20 anni è morta in seguito ad un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. La ragazza stava percorrendo con la sua auto una strada provinciale, quando per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 115, nei pressi di San Germano in provincia di Vercelli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte.