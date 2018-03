Raoul Bova in scena a teatro, squillano tanti cellulari, la durissima reazione dell’attore

Raoul Bova era in scena a Catania al Metropolitan e mentre si esibiva sentiva lo squillo di tanti e diversi cellulari.

Nonostante in un momenti di pausa sia anche intervenuto il produttore ad invitare i presenti a spegnere i telefonini, dicendo: “Al prossimo telefonino che sentiamo squillare in sala, interrompiamo lo spettacolo” quando lo spettacolo è ripreso l’incessante squillo dei telefonini è ricominciato.

Bova, visibilmente infastidito è andato via per poi ritornare in scena per gli ultimi 10 minuti, ma alla fine quando lo spettacolo è terminato è andato via senza tornare in scena per prendere gli applausi.