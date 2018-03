Puglia, boati nella notte, esplodono bombe in un bar e in un centro scommesse in pieno centro, panico tra la gente

Almeno due le esplosioni accertate: la prima è avvenuta in piazza Cavour, ‘Al Bar Lume’ e ha provocato danni alla vetrata principale. Indagano i carabinieri. L’altra, dieci minuti dopo, in viale Luigi Pinto ai piedi dell’agenzia di scommesse ‘Easy World’. Qui per via della deflagrazione alcuni vetri delle auto parcheggiate e quelli di una finestra al primo piano della palazzina, sono andati in frantumi. Per questo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, oltre che della polizia.