Infarto in palestra mentre si allena, 54enne muore in 45 minuti

Si stava allenando come aveva fatto decine di altre volte, visto che la palestra era una delle sue passioni. Questa volta, però, durante una sessione non più dura del solito il suo cuore si è fermato. Inutili i tentativi di rianimarlo, per la vittima, un uomo di 54 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante sul posto casualmente ci fossero medici e infermieri che hanno permesso un intervento veloce anche con il defibrillatore: dopo 45 minuti è stato dichiarato morto.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio alle 16.20, quando un cliente della palestra Virgin di Mestre ha accusato un malore e si è accasciato a terra. In quel momento appunto si stavano allenando anche medici e infermieri, quindi il tempo di intervento è stato rapidissimo.