Un ragazzo di soli 18 anni è stato aggredito nella serata di oggi in via Nicolai al quartiere Libertà di Bari. Il ragazzo era appena uscito di casa quando, per motivi non ancora chiari, è stato aggredito da un gruppo di giovani.

Il 18enne è stato colpito da calci e pugni ma poi è riuscito a divincolarsi e fuggire dalla furia del branco.

Il ragazzo ha trovato rifugio in un portone vicino.