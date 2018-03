Puglia, barca a vela con cinque persone a bordo alla deriva nel mare in tempesta

Paura in mare per cinque cittadini norvegesi finiti alla deriva al largo di Leuca. L’imbarcazione sulla qual viaggiavano, un’imbarcazione a vela di circa 15 metri, è finita alla deriva a causa della rottura del timone.

Dalla barca è scattata immediata la richiesta di aiuto ed una motovedetta è partita dal porto di Leuca per raggiungere il punto dove la barca si trovava in balia delle onde, a circa quattro miglia al largo del Capo di Leuca.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteomarine: la motovedetta ha dovuto faticare non poco per raggiungere la barca a vela e mettere in salvo i cinque occupanti che sono stati trasbordati e portati in salvo al porto. La barca a vela, intanto, è stata monitorata con il sistema A.I.S. (Automatic Identification Sysstem) e dopo ore alla deriva si è spiaggiata alle 2 circa in prossimità di Torre Vado. Sono in corso le verifiche ad opera dell’ufficio locale marittimi di Leuca per ricostruire la dinamica dell’incidente.