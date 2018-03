Autostrada A14, pirata della strada travolge e uccide operaio pugliese

Stava sistemando la segnaletica stradale di un cantiere sulla autostrada A14 a San Lazzaro di Savena quando Valter Perna è stato travolto e ucciso da un automezzo che poi si è allontanato senza prestare soccorso.

L’addetto al cantiere autostradale, un 50enne originario di San Severo (Foggia) lunedì 26 marzo intorno alle 22:30 stava sistemando dei cartelli in corsia di sorpasso quando è stato travolto. Il conducente dell’automezzo potrebbe non essersi accorto dell’impatto anche a causa dell’oscurità, e ha poi proseguito la sua corsa in direzione Sud, senza fermarsi.

Il cantiere era posizionato nella corsia centrale della carreggiata: sono in corso accertamenti della Polizia Stradale per risalire all’identità del mezzo coinvolto nell’incidente.

Nell’area non ci sarebbero telecamere di sorveglianza. Gli altri operai non avrebbero visto direttamente l’impatto, ma sono accorsi solo in seguito, trovando il 50enne riverso a terra.