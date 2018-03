Fabrizio Frizzi e le ultime commoventi parole per la piccola figlia Stella

Fabrizio Frizzi è morto solo due giorni fa ed ha lasciato un incolmabile vuoto in tutti noi. Il famoso conduttore combatteva da qualche mese contro un brutto male e sapeva che anche poteva non farcela.

Fabrizio Frizzi era molto legato alla sua famiglia, in particolare alla figlia Stella.

Durante una delle sue ultime interviste il conduttore ha voluto parlare anche della sua piccola. Le sue ultime parole sembrano parole d’addio: “Vorrei che sia lei a conoscere suo padre, non che qualcuno debba raccontarle di me. Non pensavo di diventare padre, mi ero rassegnato a rinunciare ad un’altra gioia in questa vita, ma era una mia scelta. Scoprire la paternità a 55 anni un po’ spiazza, ma è un atto di altruismo”.

Fabrizio Frizzi disse anche che: “Diventare padre in età avanzata è una schicchera di entusiasmo e morte: da un lato è una gioia incredibile, dall’altro so che avrò poco tempo per farmi conoscere da mia figlia, ma vorrei che sia lei a sapere direttamente chi è suo padre e non che siano altri a raccontarle di me”.