Un 37enne è salito sul terrazzo per riparare l’antenna tv che per il forte vento aveva riportato dei danni. L’uomo, per motivi in via di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto morendo sul colpo.

L’uomo si chiamava Emanuele Corlianò e il tragico incidente è avvenuto a Calimera alle case popolari di viale Virgilio.

L’uomo sembra che sia caduto nel vuoto perché abbia ceduto l’oblò del pozzo luce.