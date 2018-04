Bari vile gesto, distrutte panchine in piazza Mercantile, il sindaco “difficile perdonare certi imbecilli”

La notizia di un gesto che lascia molto riflettere in pochi minuti si è diffusa sui social. Le panchine nei pressi della Colonna Infame in piazza Mercantile sono state distrutte molto probabilmente da un’auto.

Il sindaco Antonio Decaro ha postato il seguente duro comunicato: . Lo so che oggi bisognerebbe chiudere un occhio e perdonare, soprattutto in giornate come questa. Ma io non riesco a perdonare quelle persone che odiano tanto la nostra città, da distruggere con l’auto le panchine di piazza Mercantile sotto la “colonna infame”. Dovrei, ma è difficile perdonare certi imbecilli. Quindi spero almeno che oggi gli si bruci la lasagna o la scarcella con l’uovo”.