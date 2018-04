Dimentica le figlie in autogrill: la polizia lo chiama 48 volte, lui non si accorge di nulla

Ha dimenticato le figlie in autogrill e, senza accorgersi di nulla, ha tirato dritto per centinaia di chilometri, nonostante il suo telefono lampeggiasse ormai da ore. Protagonista dell’incredibile vicenda, che si è verificata lo scorso sabato, un turista tedesco di 47 anni in vacanza sul lago di Garda.

L’uomo avrebbe dovuto raggiungere il lago per trascorrere una vacanza insieme alle figlie di 10 e 14 anni. Peccato, però, che le abbia entrambe lasciate in un autogrill della Baviera, dove si era fermato per una breve sosta.

Le due sorelle sarebbero scese dall’auto per andare in bagno: quando sono uscite dalla struttura, il padre si era però già rimesso in viaggio. A quel punto le due bimbe si sono rivolte al personale dell’area di servizio, che ha subito allertato la Polizia.

Nel frattempo il 47enne ha continuato a guidare per raggiungere la meta delle vacanze: talmente distratto e sbadato da non fare caso all’assenza delle figlie e al telefono che continuava a suonare. I poliziotti lo avrebbero chiamato addirittura 48 volte senza mai riuscire a parlarci. L’uomo ha risposto al telefono dopo parecchie ore: solo allora si è accorto della mancanza delle figlie ed è tornato per riprenderle.