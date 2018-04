Marco Giallini mia moglie: “Se n’è andata senza che le abbia potuto dire ciao”

Attualmente Marco Giallini è tra gli attori più apprezzati e bravi del nostro cinema italiano, la dimostrazione che il talento, quando c’è, emerge, anche ben oltre l’età di norma pensata come l’unica possibile per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Alla vigilia dell’uscita del film ‘Io sono Tempesta’ di Daniele Luchetti, Giallini, 55 anni, si è raccontato in un’intervista e ha svelato anche il lato più privato di sé segnato dal ricordo di Loredana, amatissima moglie scomparsa qualche anno fa dopo trent’anni insieme. Loredana per lui è stata “tutto”.

“La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent’anni” ha detto di lei Giallini: “Dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ciao”.

“I suoi genitori mi hanno trattato come un parente stretto e io non ho avuto nemmeno il tempo di salutarla” ha spiegato ancora: “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo, non è roba per me perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più”.