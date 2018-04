Bimbo, di soli 5 anni, dona i suoi risparmi per la ricerca sul cancro al medico che ha salvato la mamma

Il dottor Pietro Caldarella, vicedirettore senior del dipartimento di senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, circa un anno fa ha curato una 35enne sarda da un cancro al seno, con successo. Qualche settimana fa il dottore ha ricevuto nel suo studio, la visita della donna accompagnata dal marito e dal figlioletto di 5 anni.

Il piccolo Giovanni teneva stretta in mano una busta da lettera: con una scrittura incerta in stampatello, quella di un bimbo della sua età, vi era scritto, “Caro Caldarella, da Giovanni”. Dentro i suoi risparmi: monetine che il bambino, in tutto questo tempo aveva conservato per ringraziare il dottore che aveva salvato la sua mamma e che aveva pensato di donare per la ricerca.

“Stamattina (27 marzo, ndr) il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro…mi veniva da piangere!!!!”, così ha commentato su Facebook Pietro Caldarella.