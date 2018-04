Moglie in ospedale in attesa di partorire il terzo figlio, papà lascia soli in casa i figli di 2 e 4 anni e va a fare la spesa: uno cade dalla finestra e precipita per 4 metri

La moglie è in ospedale in attesa di partorire il terzo figlio, il marito deve fare la spesa e lascia in casa gli altri bambini, di due e quattro anni, il più grande si sporge dalla finestra e cade al suolo da un’altezza di quattro metri, restando fortunatamente illeso. Per queste circostanze, il padre, un quarantenne residente in un comune della bassa reggiana, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia alla procura della Repubblica con l’accusa di abbandono di minori.

L’allarme ieri mattina attorno alle 9:30. Un passante, sentendo le urla di una donna, ha prestato soccorso al bimbo, che era stato salvato da una pensilina a mezzo metro dal suolo che ha attutito la caduta. Con lui è andato a suonare, ma in casa c’era solo il fratellino. Allora ha chiamato i carabinieri, che in breve hanno rintracciato il padre denunciandolo per aver lasciato i figli senza custodia.