Ladri al GfVip: incredibile furto nella casa più spiata d’Italia. Spariti divani, addobbi e cucine

Durante le trasmissioni è la più controllata e spiata d’Italia. A riflettori spenti, però, le cose cambiano. E così anche nella casa del Grande Fratello sono entrati in azione i ladri.

Non trovando gioielli o preziosi, i topi d’appartamento si sono dovuti accontentare di quello che hanno trovato: gli arredi. E così, con cura certosina hanno portato via quello che hanno potuto: frigoriferi, piani cottura, puff, delle sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. Parte del mobilio che abbiamo osservato in tv durante il Gf Vip. Lo stesso che le squadre dei tecnici avrebbero dovuto smontare per allestire la nuova location nel cuore di Cinecittà. E invece c’è chi è arrivato prima.

Ora è caccia al ladro o ai ladri: non è escluso infatti che i malviventi si siano introdotti in più occasioni nella Casa e c’è chi avanza anche dei sospetti.

Nella zona infatti sono numerosi i campi rom abusivi. Proprio per questo motivo gli investigatori hanno iniziato a setacciarli per trovare la refurtiva che, in ogni caso, non aveva un gran valore proprio perché usata: sarebbe dovuta tornare in esposizione dai vari fornitori del Gf. Non è la prima volta che capita una cosa del genere: in Francia, infatti, i ladri entrarono anche durante le riprese del reality, riuscendo a portar via i vestiti lasciati a bordo piscina dai concorrenti.