Bari via Sparano, gruppo picchia ferocemente 14enne, ragazzo rimane a terra pieno di sangue

Sabato scorso si è verificato un episodio di estrema violenza da parte di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni ai danni di un 14enne.

La violenza si è consumata nel pieno centro di Bari, in via Sparano.

Erano circa le 22 quando un gruppo il così detto “branco” ha incontrato casualmente un 14enne e lo ha preso in giro per l’abbigliamento. Dalle parole subito ai fatti e il ragazzino è stato violentemente picchiato fino a che il gruppo è scappato via.

Il 14enne è rimasto a terra insanguinato.

Gli amichi del 14enne impauriti sono scappati via durante l’aggressione ma poi quando il branco si è allontanato sono tornati per soccorrere il ragazzo. Hanno chiamato il padre del 14enne che lo ha portato in ospedale poi si è recato in caserma per denunciare l’accaduto.