Terrorismo, evacuato e blindato il Mont-St-Michel: è caccia all’uomo

Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco).

Da circa 45 minuti è in corso l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia, come si legge sui siti francesi. Si cerca un uomo sospetto giunto in mattinata con una navetta, intenzionato a «uccidere la polizia», secondo le prime testimonianze.

Secondo La Manche Libre l’uomo, che non sarebbe armato ma avrebbe con sé uno zaino, avrebbe gridato di voler «uccidere» i poliziotti. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre gli abitanti sono stati invitati a restare in casa. Un elicottero sta coadiuvando le forze dell’ordine per individuare il sospetto.