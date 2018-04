Ragno violino è allarme? Spuntano due altri casi in Italia

Il ragno violino sta terrorizzando l’Italia. Il suo morso può essere letale all’uomo. Solo qualche giorno fa un ufficiale della polizia municipale di Terni è stato morso dal ragno.

L’uomo è stato subito soccorso e ha rischiato tantissimo.

L’ufficiale della polizia municipale di Terni però non è stato l’unico ad essere morso dal temutissimo ragno violino.

A novembre scorso a Sottomarina, località turistica nei pressi di Chioggia in provincia di Venezia, un uomo, un imprenditore del quale si conoscono solo le iniziali, G.B. fu morso dal ragno e rischiò di perdere un piede.

Sempre nel Nord Est d’Italia a Pordenone una ragazza fu morsa dal ragno, il suo vero nome scientifico è Loxosceles rufescens Dufour, mentre dormiva.

L’imprenditore, vittima a novembre scorso del morso del ragno, ha raccontato l’accaduto in una lunga intervista.

L’imprenditore, che ha l’hobby della campagna, ha detto che: “È cominciato tutto il 17 novembre sono andato nell’orto e, come sempre, ho infilato gli stivali. Dopo trenta minuti me li sono tolti, sono andato a casa e ho cominciato a sentire una piccola irritazione al piede sinistro. Ho dato una rapida occhiata e mi sono accorto di avere 2 puntini. All’inizio non ci ho fatto caso, ma al secondo giorno è comparsa una macchia. A questo punto ho deciso di andare dal dottore che mi ha dato degli antibiotici. Dopo tre giorni però la situazione è peggiorata: la macchia si era estesa. Torno dal medico che mi aumenta gli antibiotici. Nel frattempo arriva il weekend e la situazione precipita”.

L’imprenditore ha continuato il suo racconto: “Alla domenica sera cammino per il centro storico e quasi cado dai forti dolori al piede. Torno a casa e i dolori aumentano. Così alle cinque del mattino decido di andare al pronto soccorso. Il medico mi fa un’antitetanica e mi manda subito dall’ortopedico». Il medico ha allora tolto le garze, scoprendo l’orrore: il piede era tutto tumefatto, l’infezione aveva raggiunto gran parte della gamba. «Mi ha subito detto che la situazione era grave e mi ha consigliato di correre subito a Padova al centro malattie infettive e tropicali. Il ragno mi ha fatto una ferita di 7 centimetri per 4 di profondità. L’infezione era ormai arrivata vicino al ginocchio e ho rischiato seriamente l’amputazione. Ho dovuto anche fare una tac per vedere se l’infezione aveva raggiunto altre zone”.

La ragazza di Pordenone invece è stata punta lo scorso dicembre. La 25enne si era addormentata e durante il sonno non aveva sentito alcun dolore.

Subito dopo però al risveglio la ragazza aveva sentito un lancinante dolore alla caviglia. La giovane fu trasportata dai suoi genitori alla guardia medica che non riuscì a dare una spiegazione all’accaduto.

Solo dopo due giorni passati tra vari pronto soccorso si riuscì a comprendere che la giovane di Pordenone era stata morsa da un ragno violino.

Il ragno violino non ha grandi dimensioni e molte volte vive nell’ombra e non è facilmente riconoscibile. Il ragno punge solo quando si sente in pericolo.

Forse la ragazza di Pordenone lo ha colpito involontariamente.