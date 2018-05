Volano in strada 1.200 euro in banconote da 50: traffico in tilt, tutti a raccogliere i soldi

Non era un set cinematografico o pubblicitario, a volte la realtà supera la fiction. Ieri alle 9.30 a Camposampiero (Padova) una signora attraversa la strada nella centralissima contra’ Rialto e dalla borsa, senza accorgersi, perde decine e decine di banconote in tagli da cinquanta euro che, con il vento, volano letteralmente via e si disperdono lungo la vecchia statale del Santo.

Una scena surreale a cui assistono in molti. Spinti dalle folate di vento in pochissimi istanti i soldi si spargono sul manto stradale. Le macchine si fermano di colpo: la donna, confusa, comincia raccogliere le banconote, e qui scatta una vera e propria gara di solidarietà. Viene aiutata da un passante, poi da un altro. Si mettono a caccia delle banconote volanti anche i negozianti del centro storico.

Il traffico è paralizzato. Tutti quelli che hanno assistito alla scena, si chinano per raccogliere le banconote, che però diventano sempre più difficili da rincorrere. Ma la gente non demorde. Gli automobilisti scendono dalle auto e aiutano la donna nel recuperare la somma di denaro, 1.200 euro. Alla fine tutte le banconote vengono, con fatica, recuperate consegnate alla legittima proprietaria che, visibilmente provata, entra in un negozio di abbigliamento proprio all’altezza dell’incrocio con via Tiso.