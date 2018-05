Nadia Toffa sta ancora male, annuncio su Instagram: «Niente Iene, ma giuro che ci rivedremo presto»

Nadia Toffa non sarà alla conduzione de Le Iene nemmeno questa sera. La presentatrice ha annunciato a tutti con un post su Instagram la sua assenza, ma ha sottolineato la sua voglia di tornare al più presto e che si sta impegnando perché questo sia possibile.

«Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi». Queste le sue parole sul social, ricche di ottimismo, come sempre, e di tanta tenacia.

Nadia ha recentemente confessato di aver avuto un cancro e ha anche ammesso che sta portando avanti delle terapie per essere sicura che il tumore possa essere debellato in modo definitivo. Evidentemente sono proprio queste cure a debilitare la “iena” che già la scorsa settimana aveva dovuto rinunciare alla trasmissione e alla sua partecipare come ospite ad Amici. Tutti si attendevano di vederla stasera, ma forse non è ancora abbastanza in forze per sostenere la diretta. I colleghi e i follower le hanno espresso ancora una volta il loro supporto e le augurano di tornare presto in tv