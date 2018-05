Daniela, morta davanti al marito per choc anafilattico: «Stava spazzolando il gatto»

Morta per il pelo del suo gatto. Daniela Tornincasa, una mamma di 38 anni di La Loggia in provincia di Torino, è morta a seguito di un violento attacco d’asma di natura allergica. Da tempo viveva con gatti in casa, da anni li accudiva senza aver mai avuto problemi, poi, un pomeriggio, spazzolando uno di loro, è morta a causa di uno choc anafilattico.

La donna era in casa con il marito quando ha deciso di spazzolare uno dei suoi gatti, in questo periodo chi possiede animali domestici sa che fanno la muta e spazzolarli è buona norma per la loro salute e per evitare di avere una casa invasa dai loro peli. Un’operazione che Daniela aveva fatto più volte, ma quel pomeriggio ha iniziato a sentirsi male. In breve tempo la situazione si è aggravata e la mamma ha avuto un violento attacco d’asma che non le ha dato scampo.

Pare che la donna sapesse di essere allergica, ma aveva sempre controllato la sintomatologia ed era sempre riuscita ad evitare forti attacchi. Quando ha chiesto aiuto al marito, l’uomo l’ha subito aiutata, sapendo cosa fare visto che conosceva il problema della moglie. Però dopo l’iniezione di cortisone la situazione non sembrava migliorare, così ha chiamato un’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorsi per Daniele non c’è più stato nulla da fare.

Da tempo la 38enne sapeva di essere allergica e di soffrire di asma, probabilmente ha sottovalutato il suo problema e questa cosa le è costata cara. Secondo le prime analisi si tratterebbe di un violento choc anafilattico ma solo l’autopsia, che sarà condotta in questi giorni, stabilirà con certezza le cause della morte.