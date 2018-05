Puglia, cardiologo e figlio minorenne vittime di un agguato, esplosi colpi da fuoco al loro indirizzo, arrestati autori

Arrestati i responsabili – mandante ed esecutore materiale – dell’agguato messo a segno lo scorso 27 marzo, ai danni di un cardiologo foggiano e del figlio minorenne, nel portone della loro abitazione, in via Vittime Civili, a Foggia. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolte dalla Squadra Mobile hanno consentito di individuare e arrestare i responsabili.

Il fatto, lo ricordiamo, avvenne intorno alle 8 del mattino: all’atto di uscire dall’atrio della propria abitazione, i due sono stati affrontati da due persone, di cui una ha esploso due colpi di arma da fuoco al loro indirizzo, senza causare il ferimento di alcuno per un solo caso fortuito. I particolari dell’operazione verranno forniti questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa in programma in mattinata, in questura, alla presenza del Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro e del questore Mario Della Cioppa.