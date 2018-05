Terribile scontro mentre vanno al matrimonio della figlia: morti marito e moglie, ferito l’altro figlio

Erano diretti al ricevimento nuziale della loro figlia i due coniugi morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 212 della Val Fortore, all’altezza del comune di Pesco Sannita, in provincia di Benevento, avvenuto precisamente all’imbocco della galleria Monteleone. L’auto nella quale viaggiavano assieme al loro figlio proveniva da Montefalcone di Val Fortore, dove si era tenuto il matrimonio, ed era diretta a Benevento, dove si sarebbe tenuto il pranzo, quando si è scontrata frontalmente con un furgone della Protezione civile di Benevento.

A perdere la vita nello scontro sono stati A.M., 72 anni, e sua moglie G.R., di 65 anni, entrambi di Montefalcone di Val Fortore. Il figlio 34enne, fratello della sposa, è stato ricoverato nell’ospedale «Rummo» di Benevento. Solo lievi ferite per i tre a bordo del furgone. La statale 212 del Val Fortore è stata chiusa per diverse ore con traffico deviato temporaneamente sulla viabilità locale e riaperta poco dopo le 17. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il personale Anas e i carabinieri sono stati sul posto per gli accertamenti della dinamica. Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla viabilità locale.