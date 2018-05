Amici, duro scontro tra Maria De Filippi e Romina Power, la conduttrice risponde alle accuse, “Io non ho padroni”

“Non ho un padrone ma un editore e penso che sia una persona perbene”. Con queste parole Maria De Filippi ha subito risposto alle “accuse” velate di Romina Power e Al bano rivolte alle tv commerciali come Mediaset.

Lo scontro tra la conduttrice Mediaset e in particolare Romina Power è avvenuto su Canale 5 nella puntata di amici andata in onda in prima serata ieri, sabato 19 maggio.

Al Bano e Romina hanno cantato sul palco di Amici la famosissima canzone “Felicità” modificando una strofa: “Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente”.

La frase non è stata gradita sia da Maria De Filippi che dai vertici Mediaset.