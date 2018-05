Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale che congiunge Rutigliano a Conversano.

Per cause in via di accertamento, una punto ha preso in pieno la fiancata di una Suzuki.

Per il conducente della Suzuki non c’è stato scampo. E’ morto sul colpo. Feriti gravemente l’altra passeggera e il conducente della Punto.

Sembra che le due auto procedessero entrambe verso la stessa direzione, Conversano.