Nella tarda mattinata di oggi in corso Mazzini un’auto una Ford Ka, per motivi in via di accertamento ha sbandato ed ha travolto tre auto in sosta, finendo la sua corsa contro una Vespa. Il motociclista in sella alla Vespa è caduto rovinosamente.

Il conducente della Ford, forse per paura, ha abbandonato il mezzo.

I soccorritori del 118 hanno soccorso il motociclista ferito che è stato trasportato al più vicino ospedale.