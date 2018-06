Incinta, muore soffocata da un boccone di cibo: il dramma di Maia

Non ce l’ha fatta la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente, era già deceduto due giorni fa in seguito alle sofferenze cerebrali. Anche la mamma, arrivata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta.

Maia aveva 28 anni ed era residente a Roncafort. Troppo gravi i danni cerebrali: la donna è spirata un giorno dopo il suo bambino, Christian, che i medici avevano deciso di far nascere prematuramente in seguito all’incidente domestico nel tentativo disperato di salvargli la vita.

L’allarme era scattato sabato scorso quando la giovane donna incinta era rimasta per lunghissimi istanti senza respirare. Poi la corsa in ospedale e la decisione di far nascere il bimbo di 28 settimane. Infine la morte prima del piccolo e poi della mamma.