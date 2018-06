Boccone di traverso ex calciatore, muore al ristorante davanti agli amici

Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese degli anni ’70, è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo, in provincia di Udine.

L’uomo stava cenando con alcuni amici. L’episodio sabato sera intorno alle 23. Martelossi, 68 anni, era stato anche direttore della filiale di San Giovanni al Natisone della Civibank, ormai in pensione.

Nonostante l’intervento dei sanitari e dei Carabinieri di San Giovanni, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ spirato davanti agli occhi dei suoi amici. Nicola Martelossi, classe 1949, era di San Giovanni al Natisone e aveva militato dapprima nel Perugia Calcio nel 1970-1971, per approdare poi anche all’Udinese calcio fino al 1974.