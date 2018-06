Nadia Toffa e il post il giorno del suo compleanno, “subito una sterzata improvvisa, come fare le montagne russe a occhi chiusi, ma viva la vita”

Nadia Toffa ha voluto ringraziare i tantissimi fan per i moltissimi post di auguri per il suo 39esimo compleanno.

La giovane conduttrice del seguitissimo programma “Le Iene” ha voluto fare un primo bilancio della sua vita con un lungo post sui social: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni trascorsi. È la nostra vita che ha preso varie direzioni. A volte queste direzioni sconvolgono i piani che avevamo prestabilito, a volte subiamo sterzate improvvise che non ci aspettavamo. Come fare le montagne russe ad occhi chiusi. E quindi ci si ritrova a dare un senso anche a quello che non ci piace e che non cercavamo. Ci ritroviamo a tratti fragili, a tratti più forti. Riconosciamo le nostre debolezze, che in condizioni di stabilità non ammettiamo. È bello osservare i propri limiti, è bello vivere. So che sembra una frase fatta, ma scriverlo fa effetto. E il mio bilancio di oggi si riassume in un pensiero d’amore e luce…“A TUTTA VITA”.

Un grazie immenso per tutti i vostri meravigliosi auguri. Sono al telefono da stamattina presto.

Grazie di esservi ricordati di me. Sarà sicuramente un gran compleanno ragazzi.

Vi abbraccio forte e buona vita.