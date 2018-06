Sonia Bruganelli, bellissimo messaggio a suo figlio Davide: “Mi hai perdonato, forse riuscirò anch’io”

Sonia Bruganelli dedica un commovente post al figlio Davide. In occasione del compleanno del ragazzo, la moglie di Paolo Bonolis posta su Instagram una emozionante “lettera” di auguri in cui gli chiede in qualche modo perdono. Sonia, infatti, spiega di aver maturato sensi di colpa negli anni perché si è trovata a dedicare più attenzioni a Silvia, la primogenita, cardiopatica dalla nascita.

Abituati come siamo a leggerla granitica e sempre un po’ piccata, fa un po’ effetto leggere Sonia parlare con toni così toccanti. “Sei arrivato quando più avevo bisogno di te, sei cresciuto con una sorella “ingombrante” che hai amato e difeso da subito”, scrive, mettendo a corredo del messaggio una vecchia foto in cui tiene il figlio in braccio. “Ti sei ritrovato una mamma che non sapeva come gestirti senza avere sensi di colpa verso tua sorella, hai portato sempre allegria e spensieratezza ed oggi che compi 14 anni io guardo questa foto e mi rendo conto che mi sono persa tante, troppe cose di te… tu mi hai perdonato, io forse un giorno ci riuscirò. Auguri amore mio”.

Parole dolcissime, che riportano alla memoria quanto affermato dallo stesso Bonolis alcune settimane fa. “La prima maternità di Sonia è stata molto complicata – ha confidato Paolo intervistato da Maurizio Costanzo – Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è con tutti i suoi margini di miglioramento e tutte quelle gioie che ne derivano da quelle che pensavamo potessero essere solo afflizioni. Ci siamo adoperati tanto perché fosse così e questo è costato fatica psicologica, esistenziale. Una coppia è unita da tante cose e sono poche quelle che possono spaccarla”. Paolo e Sonia sono legati da vent’anni ed hanno tre figli: Davide, Adele e Silvia, ed oggi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo.