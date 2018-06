Scomparso da casa da tre giorni: lo trovano ricoverato in ospedale

Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato l’uomo di Gorizia che non dava più notizie di sé da lunedì 11 giugno. Il sessantanovenne era in ospedale, accolto per un problema di salute non grave. Lo hanno rintracciato nel nosocomio cittadino, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 giugno, i carabinieri della Compagnia di Gorizia. Era ai militari dell’Arma che si era rivolto infatti l’unico parente, il fratello, preoccupato per la sua improvvisa scomparsa, sporgendo denuncia.

I due avrebbero dovuto vedersi lunedì ma il 69enne non si era presentato. Nella sua casa, dove viveva solo, erano stati trovati i suoi effetti personali e i suoi soldi. Era stato questo aspetto a far temere per lui: dove poteva essere andato senza portafoglio né carta di identità?

Esclusa fin dall’inizio l’ipotesi dell’atto autolesionistico, era stato attivato immediatamente il piano provinciale delle ricerche per le persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Gorizia. Tutte le forze dell’ordine erano scese in campo, così come le squadre di soccorso. Si temeva che l’uomo potesse essersi sentito male, forse caduto, o che vagasse senza meta, disorientato. Alla fine queste preoccupazioni si sono rivelate fondate ma, per fortuna, il 69enne era in ospedale. Le sue condizioni di salute, peraltro, sono state giudicate tutto sommato buone.