Bruttissimo incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa a Lecce in via Rossini. Un ragazzo di 23 anni è morto.

Il 23enne era alla guida di una moto, quando per cause in via di accertamento, è stato travolto e ucciso da un’auto.

Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma dopo poche ore è morto.