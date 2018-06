Fabrizio Corona, è laureato grazie ad una laurea ad Honorem ricevuta da un ateneo italiano “per rispetto e ammirazione”

Questa sera Fabrizio Corona sarà ospite a Non è L’Arena di Massimo Giletti (20,30 su La7) e ripercorrerà la sua vicenda giudiziaria, un po’ come ha fatto qualche settimana fa a Verissimo. Intanto, in una stories di Instagram, qualche giorno fa, l’ex paparazzo dei vip ha dato una particolare comunicazione.

Corona ha condiviso con i suoi followers la notizia dell’assegnazione di una laurea ad honorem:

“Egregio Sign. Fabrizio Corona, in virtù del fatto che la stimiamo molto come persona e vista la sua fortissima esperienza documentabile nella gestione di Business, Impresa, Marketing e gestione economica siamo qui oggi ad offrirle una Laurea ad Honorem in Management. Non nascondo il fatto che noi usufruiremmo del suo nome, non tutti sono d’accordo che nel nostro Ambiente il suo nome porti risultati positivi. Noi, invece, teniamo a sottolinearle quanto valutiamo la sua persona con rispetto e ammirazione”.

L’università che avrebbe assegnato il titolo a Fabrizio Corona si troverebbe a Palermo, anche se non è ancora chiaro di quale ateneo si tratti.