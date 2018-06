Immagini choc, durante battesimo prete prende e schiaffi il bambino e lo strattona, l’intervento dei genitori – video

Le immagini stanno facendo il giro della rete. E c’è chi sta commentando negativamente quanto si vede nelle immagini che, secondo quanto scrive Fanpage, sarebbero state pubblicate su Facebook da una persona presente ai fatti.

La scena si sarebbe svolta in Martinica, isola delle Antille. E il dialogo è tutto in francese. Nel video si vede un anziano parroco, probabilmente impegnato a battezzare un bambino, mentre cerca di rassicurare il pargolo per cercare in qualche modo di fermarne il pianto. L’operazione, a sentire dalle grida del piccolo, non raggiunge però secondo l’esito sperato. E così a un certo punto si vede il prete dare uno schiaffo al bambino.

I parenti, presenti lì vicino al presbitero, restano di sasso. E dopo un po’ di esitazione il un uomo, forse il padre, decide di allontanare il bimbo dalle braccia del prete. Anche una persona alle spalle del parroco si accorge della tensione sorta sulla scena e prova ad allontanare il don.