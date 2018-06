Rapina con l’accetta alle poste: ferito il direttore, ladro in fuga

Ha agito impugnando un’accetta, ha ferito alla testa il direttore e poi è fuggito correndo dirigendosi in via Pietà. È il rapinatore che questa mattina poco dopo le ore 8 ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Trentola Ducenta in via Cirvumvallazione (in foto mentre scavalca il muro) e ora ricercato dalle forze dell’ordine in tutta la provincia di Caserta. Pericoloso, spietato, forse non ha agito da solo.

Sul posto ora ci sono carabinieri della locale stazione e polizia del commissariato di Aversa e del posto fisso di Casapesenna. Alcuni cittadini della zona e è un negoziante nei pressi della posta, hanno rincorso il rapinatore fra le viuzze del rione per evitarne la fuga.