Naike Rivelli, scoperta shock con il test del Dna, chi è il vero padre

Un fulmine a ciel sereno per Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha scoperto solo oggi, a 43 anni, che José Luis Bermùdez non è il vero padre.

A lanciare lo scoop Paola Perego, anticipando una delle storie di cui si occuperà nel nuovo programma di Rai 1 “Non disturbare”, in onda in seconda serata da lunedì 25 giugno. “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi è figlia – ha svelato la conduttrice al Messaggero – Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”.