Festa di compleanno con anguria alcolica, 16 ragazzi tra i 16 e i 19 anni, in ospedale una è grave

Sedici ragazzi, fra i 16 e i 19 anni, sono dovuti ricorrere alle cure mediche dopo una festa di compleanno organizzata sabato sera in centro a Vicenza in un appartamento e un giardino privati nella zona di San Bortolo.

I giovani avevano comprato diverse angurie; le hanno tagliate e hanno versato all’interno bottiglie su bottiglie di vodka e gin, ma anche di vino e di birra, provocando un miscuglio alcolico pesantissimo.

Nella notte in diversi non erano in grado di stare in piedi e i genitori li hanno accompagnati in ospedale. Una ragazzina ha rischiato il coma etilico.